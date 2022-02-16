Соединенные Штаты и Североатлантический альянс не намерены размещать ракеты в Украине.

Об этом во время выступления по ситуации с безопасностью вокруг Украины заявил президент США Джо Байден.

— Соединенные Штаты и НАТО не представляют угрозы для России. Украина не угрожает России. США и НАТО не имеют ракет в Украине, как и нет таких планов — размещать их там (в Украине, — Ред.). Мы не целимся в население России. Мы тоже не хотим дестабилизировать Россию. Хочу сказать гражданам России: вы не являетесь нашими врагами, — сказал Джо Байден.

Джо Байден также заявил, что США не могут подтвердить отвод российских войск от границ Украины, а на приграничной территории находится более 150 тыс. военных.

Перед этим, 15 февраля, в Минобороны РФ заявили, что начали отвод части войск от украинской границы и одновременно продолжат основные учения на ряде направлений.

Тогда глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отвод войск сначала нужно действительно увидеть, а затем уже верить подобным заявлениям.