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Факты / Мир / Мировые новости

Мир не забудет, если Россия выберет ненужную смерть: Байден анонсировал мощные санкции против РФ

Илья Нежигай редактор ленты
Джо Байден

Президент США Джо Байден анонсировал для России мощные санкции за новую волну агрессии против Украины, направленные против российской промышленности и финансовых институтов.

Как заявил американский лидер во время пресс-конференции по ситуации с безопасностью вокруг Украины, подобных санкций в Кремле еще никогда не видели.

— Если Россия нападет на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину обернется (для России, — Ред.) атакой по самому себе, — сказал Джо Байден.

Он заявил, что Соединенные Штаты и союзники по всему миру готовы ввести мощные санкции и меры по экспортному контролю, включая действия, которые США не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и восточную Украину в 2014 году.

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— Мы будем оказывать сильное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые отрасли промышленности. Эти санкции готовы к тому, чтобы ввести их, как только и если Россия начнет действовать, — сказал президент США.

Ранее Джо Байден заявил, что США не могут подтвердить отведение российских войск от границ Украины, о котором ранее заявили в Минобороны РФ. При этом он заявил, что по подсчетам Белого дома, в приграничных районах Украины находится более 150 тыс. российских войск.

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Источник: White House

Фото: Depositphotos

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