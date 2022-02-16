Мир не забудет, если Россия выберет ненужную смерть: Байден анонсировал мощные санкции против РФ

Президент США Джо Байден анонсировал для России мощные санкции за новую волну агрессии против Украины, направленные против российской промышленности и финансовых институтов.

Как заявил американский лидер во время пресс-конференции по ситуации с безопасностью вокруг Украины, подобных санкций в Кремле еще никогда не видели.

— Если Россия нападет на Украину, это будет встречено подавляющим международным осуждением. Мир не забудет, что Россия выбрала ненужную смерть и разрушение. Вторжение в Украину обернется (для России, — Ред.) атакой по самому себе, — сказал Джо Байден.

Он заявил, что Соединенные Штаты и союзники по всему миру готовы ввести мощные санкции и меры по экспортному контролю, включая действия, которые США не предпринимали, когда Россия вторглась в Крым и восточную Украину в 2014 году.

— Мы будем оказывать сильное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые отрасли промышленности. Эти санкции готовы к тому, чтобы ввести их, как только и если Россия начнет действовать, — сказал президент США.

Ранее Джо Байден заявил, что США не могут подтвердить отведение российских войск от границ Украины, о котором ранее заявили в Минобороны РФ. При этом он заявил, что по подсчетам Белого дома, в приграничных районах Украины находится более 150 тыс. российских войск.