Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

В Литве призывают к санкциям против Кремля в случае “признания” “Л/ДНР”

Анастасия Гевко редактор ленты
В Литве призывают к санкциям против Кремля в случае “признания” “Л/ДНР”

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае “признания” Российской Федерацией “Л/ДНР” против Кремля следует ввести “быстрые и решительные” санкции.

Об этом он написал у себя в Twitter.

– Призыв Госдумы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение Кремля должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, – сообщил министр Ландсбергис.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможное признание Россией сепаратистских формирований “ДНР” и “ЛНР” – это нарушение территориальной целостности Украины и международного права.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала постановление об обращении к Владимиру Путину о “признании” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

На это отреагировал МИД Украины. Там назвали возможное признание Россией “Л/ДНР” сознательным выходом из Минских соглашений.

 

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка