В Литве призывают к санкциям против Кремля в случае “признания” “Л/ДНР”

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что в случае “признания” Российской Федерацией “Л/ДНР” против Кремля следует ввести “быстрые и решительные” санкции.

Об этом он написал у себя в Twitter.

– Призыв Госдумы России признать оккупированные территории Украины является открытой эскалацией. Одобрение Кремля должно быть встречено быстрыми и решительными санкциями, – сообщил министр Ландсбергис.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможное признание Россией сепаратистских формирований “ДНР” и “ЛНР” – это нарушение территориальной целостности Украины и международного права.

Напомним, 15 февраля Госдума РФ поддержала постановление об обращении к Владимиру Путину о “признании” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

На это отреагировал МИД Украины. Там назвали возможное признание Россией “Л/ДНР” сознательным выходом из Минских соглашений.