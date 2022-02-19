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Факты / Мир / Мировые новости

Риск вторжения огромный: Столтенберг о войсках РФ возле Украины

Юля Захарченко редактор ленты
єнс столтенберг

Ситуация на границах Украины остается напряженной. Разведка разных стран сообщает о продолжении наращивания российских войск возле государственных границ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Североатлантический альянс не заметил никаких признаков деэскалации ситуации. Наоборот: наращивание российских войск продолжается.

— Они могут начать атаку в любой момент без предупреждения. Это точно, мы это знаем, – убежден генеральный секретарь НАТО Столтенберг.

Он заявил, что мир наблюдает величайшее сосредоточение военных сил в Европе со времен окончания холодной войны. Риск вторжения огромный, Россия может начать нападение без предупреждения, считает Столтенберг.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что российских войск возле границ Украины находится больше, чем нужно для военных учений. Йенс Столтенберг отметил, что Россия сейчас имеет возможность вторгнуться на территорию нашего государства без предупреждения.

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Источник: ZDF

Фото: Depositphotos

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