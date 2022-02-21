Что такое НАТО и защитит ли Украину

Организация Североатлантического договора или НАТО давно стала гарантом безопасности в Североатлантическом регионе и продолжает им оставаться.

За более чем 70 лет существования Альянс не только значительно расширился, но и помогает другим странам-партнерам заботиться о своей безопасности и проводить совместные учения. Вот что нужно знать о НАТО.

Что такое НАТО?

НАТО (Организация Североатлантического договора) – это международная организация, военно-политический союз, созданный для обеспечения коллективной обороны стран Западной Европы и Северной Америки, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом регионе.

В основе Альянса лежит Североатлантический договор, подписанный в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

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НАТО стремится к мирному разрешению споров, а также придерживается ценностей верховенства права, демократии и индивидуальной свободы.

Какие страны входят в НАТО?

На момент основания Альянса в него входили 12 стран. За более чем 70 лет число государств-членов НАТО увеличилось до 30.

По состоянию на 2022 год в Альянс входят:

Албания;

Бельгия;

Великобритания;

Греция;

Дания;

Исландия;

Испания;

Италия;

Канада;

Люксембург;

Нидерланды;

Германия;

Норвегия;

Северная Македония;

Польша;

Португалия;

Соединенные Штаты Америки;

Турция;

Венгрия;

Франция;

Чехия;

Литва;

Латвия;

Эстония;

Румыния;

Болгария;

Словакия;

Словения;

Хорватия;

Черногория.

Кто может стать членом НАТО?

Альянс придерживается политики так называемых “открытых дверей”. То есть любая страна может присоединиться к НАТО, если достигнет ее стандартов (политических, военных и экономических).

Кроме того, она должна разделять принципы Североатлантического договора.

С апреля 1999 года еще одной предпосылкой для вступления в НАТО является утверждение Программы действий по членству (ПДЧ). В ней прописаны меры по подготовке государства к членству в Альянсе.

Каждая отдельная страна может наполнять ПДЧ содержанием, которое сочтет важным для реализации в нынешних обстоятельствах.

По состоянию на сегодняшний день Украина не получила ПДЧ для вступления в НАТО, но в июне 2021 года лидеры Альянса объявили, что наше государство получит членство через ПДЧ.

Имеет ли НАТО свою армию?

У Североатлантического союза нет собственных вооруженных сил. Для решения вопросов военного характера используются армии стран-членов НАТО.

Как НАТО обороняется?

Оборона НАТО осуществляется на основе принципа коллективной безопасности, закрепленного в статье 5 Североатлантического договора.

В ней прописано, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов Альянса расценивается как агрессивные действия против всех его членов.

В таком случае НАТО будет реализовывать свое право на защиту и предоставит пострадавшим странам-членам всю помощь, которую сочтет необходимой, в частности военную.

Цель таких действий – восстановление и сохранение безопасности в Североатлантическом регионе.

Когда применяли пятую статью?

НАТО применяла статью 5 Североатлантического договора лишь один раз — после терактов 11 сентября 2001 года.

Операция началась только после подтверждения того, что атаки исходили из-за границы. 4 октября того же года Альянс принял пакет мер, направленных на поддержку Соединенных Штатов в противостоянии иностранной угрозе.

Незадолго после этого НАТО начал первую операцию по борьбе с терроризмом. Она продолжалась с середины октября 2001-го до середины мая 2002 года.

Как НАТО усиливает присутствие в Европе?

На фоне обострения ситуации вокруг Украины Альянс начал задумываться об укреплении позиций на границах нашего государства.

Однако не стоит ожидать, что в случае усиления эскалации НАТО введет войска в Украину. Наше государство не является членом Альянса, поэтому он не обязан его защищать.

В то же время страны-члены НАТО усиливают военное присутствие на восточном фланге, о чем стало известно 24 января 2022 года.

Приведение войск в боевую готовность и усиление присутствия будет сопровождаться действиями отдельных стран:

США – увеличение присутствия на восточном фланге НАТО.

Франция – готовность отправить войска в Румынию.

Испания – отправка кораблей, чтобы усилить ВМС НАТО. Рассматривается возможность перекинуть истребители в Болгарию.

Нидерланды — переведут наземные подразделения и корабль силам резерва реагирования НАТО. Также отправят два истребителя F-35 в Болгарию в апреле.

Дания – чтобы поддержать миссию НАТО, в Литву отправит четыре истребителя F-16 и фрегат в Балтийское море.

Официально о других планах усиления присутствия на восточном фланге в Альянсе не сообщали.