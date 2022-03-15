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Генерал США Бен Ходжес: российские возможности в этой войне иссякнут через 10 дней

Илья Нежигай редактор ленты
Бен Ходжес

Возможности российской армии атаковать Украину иссякнут примерно через десять дней.

Такую оценку в интервью телеканалу MSNBC дал генерал Соединенных Штатов в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Условием прекращения боевых действий должно стать усиление и ускорение поддержки со стороны Запада

– У них нет трех вещей: у них нет времени, человеческой силы, и я думаю, что у них нет боезапаса. Приблизительно через 10 дней, и это моя оценка, если предположить, что мы, Запад, будем не только продолжать, но и ускорим поставки всего, в чем нуждаются украинцы, чтобы уничтожить российскую артиллерию, ракетные установки и пусковые установки крылатых ракет – если предположить, что мы это делаем, я думаю, что за следующие 10 дней Россия достигнет своей кульминации, что означает, что они не смогут продолжать атаки, – сказал генерал в отставке.

Бен Ходжес считает, что эти боевые действия можно назвать гонкой.

— Эта гонка… Украина может пережить россиян, если мы сможем ускорить и расширить поставки необходимого оружия. У россиян заканчиваются силы, боеприпасы и время. Сейчас самое время держать ногу на газе, – добавил он на своей странице в Twitter.

Напомним, 10 марта журналист-расследователь из издания Bellingcat заявил, что война России против Украины будет приостановлена ​​через 7-10 дней, а дальше российское руководство будет пытаться заморозить конфликт, чтобы не признавать свое поражение.

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Источник: MSBNC

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Фото: Getty Images

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