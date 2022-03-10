Российско-украинская война будет остановлена через 7-10 дней, а дальше руководство Кремля будет пытаться заморозить конфликт, чтобы не признавать свое поражение.

Такой прогноз в интервью дал журналист-расследователь Христо Грозев из издания Bellingcat, который отслеживает действия российских войск и внутриполитическую ситуацию в РФ.

Его спросили, сколько будет длиться война, и когда Украина придет к победе над российским оккупантом.

— Сложно назвать конец, потому что, скорее всего, это не будет резкий конец, что, мол, вот сегодня закончилась война. Боюсь, что будет период, когда непонятно – закончилась война, или нет. Но кровопролития не будет больше и это самое важное. Я думаю, что мы приближаемся к этому. И это вопрос недели или, может быть, 10 дней, — сказал Христо Грозев.

Он добавил, что российские позиции ослабляются, а руководство в России это понимает.

— Им будет выгоднее не называть войну законченной, но остановить ее на каком-то замороженном этапе, — сказал журналист-расследователь.

Он считает, что на этом этапе уже в силу войдут внутриполитические силы в России, благодаря чему будет сменен путинский режим.

Источник: Алеся Бацман