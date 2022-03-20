Франция заморозила активы ЦБ России на €22 млрд и частных лиц на €150 млн

Франция заморозила более €22 млрд активов Центробанка России, а также счета и недвижимость попавших под санкции частных лиц.

Об этом сообщил министр экономики Франции Брюно Ле Мер в эфире национального телерадиоканала RTL.

Он отметил, что кроме этого были заморожены €150 млн на частных счетах и ​​недвижимость на сумму €539 млн.

– Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму €22 млрд. Также мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму €150 млн, – сказал министр.

По его словам, на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью €500 млн, принадлежащая примерно 30 россиянам, а также задержаны две большие яхты общей стоимостью €150 млн.

— Мы смогли выявить и заморозить активы российских олигархов на общую сумму €850 млн на территории Франции, — отметил он.

Ле Мер уточнил, что заморозка недвижимости не подразумевает отчуждения имущества в пользу государства. Речь идет о том, чтобы владельцы не смогли ее перепродать или использовать в целях получения прибыли.

Источник: RTL