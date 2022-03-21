Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель анонсировал дополнительные €500 млн для Украины.

– Мы будем продолжать поддерживать Украину экономически, финансово, гуманитарной помощью, поддерживать украинские Вооруженные силы. Я рад сообщить, что мы достигли политического согласия по дополнительным 500 млн в рамках Европейского фонда мирных возможностей, — сказал он в Брюсселе на пресс-конференции по окончании заседания Европейского совета на уровне министров иностранных дел.

Боррель сообщил, что в ЕС расценивают происходящее в Украине как “масштабные военные преступления, совершенные российскими вооруженными силами против украинского народа”.

– Это не останется без ответа. Поэтому мы приветствуем Комиссию, установленную Советом по правам человека ООН. Мы приветствуем расследование этих преступлений прокурором Международного уголовного суда, – отметил он.

Верховный представитель констатировал, что министры призывают Россию к исполнению решения Международного суда ООН, согласно которому она должна приостановить вторжение в Украину.

Боррель также заверил, что ЕС готов к дальнейшим ограничительным мерам, в координации с нашими партнерами для того, чтобы продолжать оказывать давление на Россию.