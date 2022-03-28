Страны G7 отказались платить за импорт энергоносителей из России в рублях

Страны Большой семерки согласовали совместный отказ за требование России платить за экспорт газа РФ в рублях.

Об этом заявил министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Он рассказал журналистам, что оплата экспорта в рублях недопустима и все министры G7 согласились с тем, что это будет одностороннее и явное нарушение действующих контрактов.

— Попытка Путина разделить нас очевидна, но, как вы видите из этого большого единства и решимости, нас не разделить, – добавил министр.

На встрече, где обсуждался этот вопрос, присутствовали официальные лица Франции, Германии, Италии, Японии, США, Великобритании, Канады и представители Европейского Союза.

Также Хавбек заявил, что пострадавшие компании будут призывать не выполнять требования Владимира Путина.

Глава России 23 марта решил, что теперь “недружественные страны” смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями, а не долларами или евро.

Экономисты заявили, что этот шаг, видимо, был направлен на то, чтобы попытаться поддержать рубль, который обвалился по отношению к другим валютам с тех пор, как российские войска вторглись в Украину 24 февраля, а западные страны ответили далеко идущими санкциями против РФ.