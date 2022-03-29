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Бельгия, Ирландия и Нидерланды высылают российских дипломатов

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Бельгия, Ирландия и Нидерланды высылают российских дипломатов

Бельгия, Ирландия и Нидерланды массово начали высылать российских дипломатов. Так правило причина одна — шпионаж.

МИД Нидерландов заявил, что высылает 17 российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранны дел Нидерландов Вопке Хукстра.

— Нидерланды высылают 17 российских разведчиков, которые были прикреплены к российским представительствам в Нидерландах под дипломатическим прикрытием, — заявил министр.

Информацию о российских разведчиках ведомство получило от правоохранителей.

— Эти офицеры разведки представляют угрозу безопасности. Этот шаг был предпринят в координации с другими странами-единомышленниками, — отметил Вопке Хукстра.

Бельгия высылает 21 российского дипломата. Об этом в Палате представителей заявила министр иностранных дел Софи Вильмес, пишет Demorgen. Российские дипломаты подозреваются в причастности к шпионской деятельности или представляют угрозу безопасности Бельгии.

У дипломатов есть две недели, чтобы покинуть территорию. Они работают в посольстве России в Брюсселе и в Генеральном консульстве России в Антверпене.

Ирландия выслала из страны четырех российских дипломатов. Министр иностранных дел Саймон Ковени вызвал российского посла, чтобы сообщить ему, что дипломаты должны уехать, поскольку их деятельность не соответствует международным стандартам дипломатического поведения.

Также один российский дипломат имеет всего три дня, чтобы покинуть Чехию. Об этом заявили в МИД Чехии.

— Сегодня МИД проинформировал посольство России в Праге, что один из его дипломатических сотрудников объявлен персоной нон грата и ему предложено покинуть Чехию в течение 72 часов. Вместе с нашими союзниками мы сокращаем присутствие российской разведки в ЕС, — заявили в МИД Чехии.

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