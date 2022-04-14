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Факты / Мир / Мировые новости

Премьер-министр Канады назвал действия РФ в Украине геноцидом

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к большинству мировых лидеров и согласился со словами президента США Джо Байдена о совершении Россией геноцида в Украине.

Об этом сообщает НВ.

Канадский лидер заявил, что считает абсолютно правильным, что все больше людей говорят и использует слово геноцид в отношении того, что делает Россия, что сделал Путин.

— Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие войны. Это абсолютно неприемлемо, — заявил Трюдо.

Он добавил, что Канада была одной из первых стран, которая инициировала в Международном уголовном суде процесс привлечения российского лидера к ответственности за его военные преступления.

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Фото: Depositphotos

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