Премьер-министр Канады Джастин Трюдо присоединился к большинству мировых лидеров и согласился со словами президента США Джо Байдена о совершении Россией геноцида в Украине.

Об этом сообщает НВ.

Канадский лидер заявил, что считает абсолютно правильным, что все больше людей говорят и использует слово геноцид в отношении того, что делает Россия, что сделал Путин.

— Мы видели это стремление нападать на мирных жителей, использовать сексуальное насилие как оружие войны. Это абсолютно неприемлемо, — заявил Трюдо.

Он добавил, что Канада была одной из первых стран, которая инициировала в Международном уголовном суде процесс привлечения российского лидера к ответственности за его военные преступления.