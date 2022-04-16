Администрация президента США Джо Байдена не откажется от того, чтобы продолжить поддержку Украины.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс в интервью CNN, комментируя дипломатические дипломатические сообщения из России, предупреждающих Соединенные Штаты о том, чтобы те прекратили вооружение Украины.

— Русские сказали кое-что в частном порядке, кое-что публично; ничто не отговорит нас от стратегии, которую мы начали, — сказал Нед Прайс.

Он добавил, что не будет комментировать частные дипломатические переписки.

— Если Кремль утверждает, что США и наши партнеры по всему миру предоставляют нашим украинским партнерам помощь в области безопасности на миллиарды долларов, именно то, о чем просили наши украинские партнеры, и что они используют эту самую помощь в области безопасности с чрезвычайным эффектом для отражения российской агрессии, что ж, тогда мы виновны, — добавил он.

Ранее 15 апреля сообщалось, что первый самолет из США с новой помощью для Украины в размере $800 млн, о которой Джо Байден объявил на этой неделе, должен прибыть в ближайшие 24 часа.

Нед Прайс добавил, что Кремль “не должен удивляться” поддержке Украины со стороны США ввиду обязательств Белого дома и официального Киева, которые были сделаны еще до начала вторжения России.