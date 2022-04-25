Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.
— Сегодня президент Байден объявляет о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
На данный момент она занимает должность посла США в Словакии. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США.
Сообщается, что Бринк посвятила 25 лет дипломатической карьеры продвижению политики США в Европе и Азии.
Бринк имеет степень магистра по международным отношениям и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра по политическим наукам в Kenyon College. Она говорит на русском, выучила словацкий, сербский, грузинский и французский языки.
Впервые информация о предполагаемом назначении Бриджит Бринк послом США в Украине появилась в декабре 2021 года. В частности, тогда Киев получил запрос от Вашингтона относительно ее назначения послом в Украине. Эту информацию подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
С более подробной биографией Бриджит Бринк вы можете ознакомиться в нашем материале.
Фото: Bridget Brink