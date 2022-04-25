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Байден выдвинул на должность посла США в Украине Бриджит Бринк

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Бріджит Брінк

Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Бриджит Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

— Сегодня президент Байден объявляет о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

На данный момент она занимает должность посла США в Словакии. До этого она работала старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по европейским и евразийским делам Госдепа США.

Сообщается, что Бринк посвятила 25 лет дипломатической карьеры продвижению политики США в Европе и Азии.

Бринк имеет степень магистра по международным отношениям и политической теории в Лондонской школе экономики и политологии, а также степень бакалавра по политическим наукам в Kenyon College. Она говорит на русском, выучила словацкий, сербский, грузинский и французский языки.

Впервые информация о предполагаемом назначении Бриджит Бринк послом США в Украине появилась в декабре 2021 года. В частности, тогда Киев получил запрос от Вашингтона относительно ее назначения послом в Украине. Эту информацию подтвердил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

С более подробной биографией Бриджит Бринк вы можете ознакомиться в нашем материале.

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Фото: Bridget Brink

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Источник: White House

Читайте: Бриджит Бринк выдвинули на должность посла США в Украине — что о ней известно

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