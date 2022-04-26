Глава обороны Германии Кристин Ламбрехт подтвердила, что ее страна дала согласие на поставку в Украину самоходных бронированных зенитных установок.

Об этом она заявила на встрече военных руководителей 40 стран на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Ламбрехт также подтвердила планы восточноевропейских союзников прислать в Украину оружие советского производства, а затем найти им замену, “заполнив пробелы”.

По ее словам, Германия вместе с США работает над организацией учений украинских военных, которым нужно научиться воспользоваться западными артиллерийскими установками.

Утром 26 апреля газета Spiegel сообщила, что немецкое правительство разрешит поставки ВС Украины зенитных самоходных установок FlakPz Gepard из своих промышленных запасов.

FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей. Они базируются на шасси, как на танке Leopard, но корпус – из более тонкой брони. Они оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами.

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