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Россия приостановила поставки газа в Польшу — СМИ

Илья Нежигай редактор ленты
Россия приостановила поставки газа в Польшу — СМИ

Россия прекратила поставки газа в Польшу по контракту с Ямалом.

Об этом сообщает польский портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и в энергетической компании PGNiG. Информацию подтверждает агентство Bloomberg.

На момент публикации российская сторона не сообщала, является ли это выполнением ультиматума, которым недавно угрожал президент РФ Владимир Путин.

В российском Газпроме приостановку поставок отрицают. По их словам, 26 апреля является последним днем, когда Польша была обязана заплатить за поставки газа по новой схеме, то есть российскими рублями.

Напомним, в конце марта Владимир Путин объявил, что подписал указ, предписывающий зарубежным контрагентам Газпрома из так называемых недружественных стран с 1 апреля оплачивать российский газ исключительно в рублях. Согласно полученному письму, они должны платить за газ в рублях под угрозой “отключения крана”. Большинство стран Европейского Союза, включая Польшу и Германию, не согласились с этим диктатом.

При этом война в Украине, начатая Россией, заставляет Юго-Восточную Европу искать новые источники газа.

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Польская компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo и газотранспортный оператор Gaz-System заявили 22 апреля, что поставки газа польским потребителям до сих пор осуществлялись в соответствии с предписаниями. Она добавила, что в связи с угрозой приостановки поставок российского газа ситуация в PGNiG находится под постоянным контролем.

— Мы принимаем во внимание различные сценарии и готовы к ним. Благодаря реализации государственной стратегии диверсификации источников поставок газообразного топлива, PGNiG готова получать газ с различных направлений через последовательно развивавшуюся на протяжении многих лет транспортную инфраструктуру Gaz-System, — подчеркнули компании.

Правительство Польши официальных комментариев на данный момент не давало.

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Источники: Bloomberg, Onet

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Фото: Depositphotos

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