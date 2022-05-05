Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 71 день войны
Убили Убили
221 детей
Ранили Ранили
>408 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 238 взрослых
Факты / Мир / Мировые новости

Международная донорская конференция в Варшаве собрала для Украины $6,5 млрд

Наташа Тарчевська редактор ленты
Международная донорская конференция в Варшаве собрала для Украины $6,5 млрд

Для преодоления последствий полномасштабного вторжения Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд.

Об этом 5 мая заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он выступил с заключительным словом на конференции доноров и поблагодарил всех, кто присоединился к поддержке Украины.

— Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд, – сообщил Матеуш Моравецкий.

Премьер также добавил, что Польша заинтересована в выделении украинцам еще €100 млн, которые будут направлены на гуманитарные нужды.

Кроме этого, Матеуш Моравецкий в очередной раз напомнил, насколько важен процесс дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.

— Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимы. И мы должны обеспечить конфискацию русских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу, – подчеркнул Моравецкий.

Международная конференция доноров для помощи Украине прошла 5 мая в Варшаве, столице Польши.

Related video

Соорганизатором конференции, кроме Матеуша Моравецкого, стала премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. Также на встрече присутствовал глава Европарламента Шарль Мишель.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка