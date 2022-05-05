Международная донорская конференция в Варшаве собрала для Украины $6,5 млрд

Для преодоления последствий полномасштабного вторжения Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд.

Об этом 5 мая заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он выступил с заключительным словом на конференции доноров и поблагодарил всех, кто присоединился к поддержке Украины.

— Спасибо за все взносы, я только что получил окончательную цифру. Я очень рад объявить, что все мы смогли мобилизовать $6,5 млрд, – сообщил Матеуш Моравецкий.

Премьер также добавил, что Польша заинтересована в выделении украинцам еще €100 млн, которые будут направлены на гуманитарные нужды.

???????? skutecznie pozyskuje środki dla ????????, a także na systemową pomoc uchodźcom, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w Polsce. Dziękuję @SwedishPM Magdalenie Andersson za współorganizację konferencji donatorów na rzecz ????????, która odbywa się dzisiaj w Warszawie. Razem możemy więcej. pic.twitter.com/MsXtfR12Bv — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 5, 2022

Кроме этого, Матеуш Моравецкий в очередной раз напомнил, насколько важен процесс дальнейшего усиления санкций против страны-агрессора.

— Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимы. И мы должны обеспечить конфискацию русских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу, – подчеркнул Моравецкий.

Международная конференция доноров для помощи Украине прошла 5 мая в Варшаве, столице Польши.

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Соорганизатором конференции, кроме Матеуша Моравецкого, стала премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон. Также на встрече присутствовал глава Европарламента Шарль Мишель.