В Испании правоохранители задержали пророссийского блогера Анатолия Шария, которого Служба безопасности Украины подозревает в государственной измене.

По данным СБУ, Шария подозревают в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины:

ст. 111 (Государственная измена);

ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

В СБУ подчеркнули, что пророссийский блогер осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур.

— Это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо, — подчеркнули в СБУ.

Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, установивших, что в интервью и выступлениях Шария есть факты подрывной деятельности против Украины. В прошлом году ему объявили о подозрении. Продолжаются следственно-оперативные действия.