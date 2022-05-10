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В защиту демократии: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

Наташа Тарчевська редактор ленты
В защиту демократии: Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины

9 мая президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Исторический документ предусматривает беспрецедентную для ХХІ века помощь в войне со страной-агрессором.

О подписании ленд-лиза для Украины вечером 9 мая сообщили в пресс-службе Белого дома. Полное название закона — S. 3522 Акт о ленд-лиз в защиту демократии в Украине от 2022 года.

Отныне Америка будет поставлять Украине военную технику и вооружение, гуманитарную и другую помощь во время войны. Отмечается, что за все американские поставки Украина не должна платить заранее.

Напомним, на днях об основных направлениях помощи США по ленд-лизу для Украины рассказал глава Минобороны Алексей Резников.

Он сообщил, что львиная доля из ленд-лиза для Украины пойдет на вооружение: оставшиеся средства будут распределены на социально-гуманитарный сектор и товары двойного назначения.

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Украина лишь от американских партнеров получила уже $3,4 млрд, а еще ожидается $30 млрд.

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Фото: White House

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