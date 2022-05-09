Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что американские законодатели осознают срочность утверждения предложенного пакета помощи Украине на сумму $33 миллиарда, хотя она не стала прогнозировать, когда американский Конгресс сможет принять его.

Об этом Нэнси Пелоси сказала в программе Лицом к нации, цитату из которого приводит издание Bloomberg.

— Я думаю, что мы сможем сделать это как можно быстрее. Мы очень хорошо представляем себе потребности и срочность, и, опять же, у нас будет двухпартийная позиция, когда мы будем продвигаться вперед, — сказала Пелоси.

На вопрос, примет ли Конгресс пакет в этом месяце, она ответила: “Я думаю, мы должны это сделать”.

В прошлом месяце президент США Джо Байден запросил $33 миллиарда на военную и гуманитарную помощь Украине и другим странам, пострадавшим от вторжения России. Несмотря на двухпартийную поддержку помощи Украине, план оказался втянут в законодательные маневры, поскольку демократы рассматривают возможность выделения 10 миллиардов долларов на вакцины и лечение вируса Covid-19, в то время как республиканцы говорят, что это заставит их провести голосование по политике ограничения границ, связанной с пандемией.

Отдельно призыв спикера Палаты представителей к правительству США включить Россию в список государств-спонсоров терроризма за действия, связанные с ее вторжением в Украину, вызвал отпор со стороны посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд.

— Ну, я думаю, что Россия сама внесла себя в этот список государств-спонсоров терроризма… Нам нет необходимости включать их в этот список, — сказала она.

В интервью MSNBC, показанном 6 мая, Нэнси Пелоси вновь поддержала просьбу президента Украины Владимира Зеленского об официальном включении России в этот список.

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— Если Россия не включена в список государств-спонсоров терроризма, порвите этот список, — сказала она.

Разговоры о внесении РФ в данный список начались в конце апреля, когда госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом рассматривает вопрос о том, чтобы дать действиям России соответствующий статус.

Ранее президент Украины заявил, что Украине ежемесячно потребуется от $5 до $7 млрд для того, чтобы вести войну с Россией. И в этом украинский лидер надеется на иностранных партнеров.