Администрация Байдена рассматривает вопрос о том, чтобы объявить Россию спонсором терроризма.

Об этом во время выступления в Сенате США заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас юристы должны проконтролировать, что действия Кремля юридически соответствуют критериям для включения в список спонсоров терроризма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвали США сделать это.

Внесение РФ в такой список повлечет за собой штрафы, включая ограничения на иностранную помощь, запрет на экспорт оборонных товаров и другие меры.

На слушаниях в Сенате в среду по запросу Госдепартамента о бюджете сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина) призвал Блинкена внести Россию в список спонсоров терроризма и спросил, почему это еще не сделано.

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— Я не сомневаюсь, сенатор, что россияне терроризируют украинский народ. Вопрос в том, на что смотрят юристы, чтобы убедиться, что мы действительно придерживаемся всех установленных законом требований для этого внесения, — сказал Блинкен.

Ссылаясь на действия России в Украине и в Сирии, где Москва поддерживала президента Башара Асада, Грэм сказал госсекретарю: Если вам нужно изменить закон так, чтобы он подходил России, у вас будет для этого 100 голосов.

Чтобы страна была признана государством — спонсором терроризма, госсекретарь должен установить, что ее правительство “неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма”.

Четыре страны в настоящее время признаны государственными спонсорами терроризма: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

Ранее Владимир Зеленский в Киеве встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином. Стороны обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции.