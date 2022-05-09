Президент Владимир Зеленский во время встречи лидеров Большой семерки предложил конкретные шаги, которые сейчас необходимы Украине для победы в войне.

Видеообращение к мировым лидерам группы семи опубликовал сам президент Украины на своих информационных порталах.

— Поблагодарил за оказанную Украине поддержку и рассказал, что нужно нам сейчас, чтобы все же победить в защите свободы, — сказал президент Зеленский.

По его словам, сейчас Украине нужны три ключевых элемента, которые могут обеспечить украинскую победу:

Оружие

Президент Владимир Зеленский призвал лидеров стран G7 предоставить Украине ракетные системы залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS и М270 MLRS и другие вооружения, направленные в запрос в страны мира.

– Как и во время Второй мировой войны, судьба свободы решается на поле боя. Так что Украина должна получить все то оружие и все оборонное оборудование, которое позволит победить тиранию, — сказал Зеленский в обращении.

Санкции

Владимир Зеленский подчеркнул, что специальная международная группа экспертов, под председательством Майкла Макфола и Андрея Ермака, разработала План действий по усилению санкций против России за эту войну. Президент Украины призвал лидеров G7 реализовать этот план или хотя бы дать эксперту оценку стран Большой семерки.

Финансовая поддержка и восстановление после войны

Президент Зеленский заявил, что аналогично Второй мировой войне, западными лидерами ведутся разговоры о возрождении таких программ, как План Маршалла, так и ленд-лиз со стороны США.

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— Пока война продолжается, мы нуждаемся в ежемесячной поддержке на уровне от $5 до $7 миллиардов. Когда война завершится, нужно будет восстанавливать разрушенное Россией более чем на $600 миллиардов, — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил каждую страну Большой семерки за помощь оружием, финансами и санкциями, но заявил, что государства G7 должны осознавать необходимость еще большей помощи.