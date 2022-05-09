9 мая 2022 года президент США Джо Байден подпишет анонсированный закон о ленд-лизе для Украины. Тогда как Россия, которая уже 75-е сутки продолжает агрессивную войну против Украины, пафосно будет отмечать “сакральный” День победы.

Ровно год назад, 9 мая 2021 года, президент РФ Путин во время своего выступления на военном параде в Москве продемонстрировал яркий пример недалекости и неблагодарности в отношении бывших союзников во Второй мировой. Он откровенно унизил и умалил вклад в победу всех граждан СССР, которые не были русскими.

— В самое тяжелое время войны, в решающих битвах, определивших результаты борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один — на многострадальном, героическом и жертвенном пути к Победе, — пафосно заявлял диктатор.

Таким образом он пытался четко отмежеваться от цивилизованного мира, забрав все лавры победы над фашизмом себе и своему “героическому” народу. За менее чем год после этого заявления “героический народ” вторгнется в Украину и совершит тысячи военных преступлений против мирных украинцев.

Сторонники Путина искренне верят, что Россия победила нацистскую Германию без всякой помощи, а весь цивилизованный мир, особенно Запад, буквально обязаны России своим существованием.

В то же время о том, какую роль сыграл ленд-лиз и о каких масштабах помощи шла речь, никто особо не вспоминает.

Что такое ленд-лиз

Термин ленд-лиз появился в период Второй мировой войны 1939-1945 годов. Буквально ленд-лиз означает следующее: Lend – одолжить, Lease – дать в аренду.

Сейчас смотрят

В Америке этот документ представили как Закон О содействии обороне США: 11 марта 1941 года его торжественно подписал президент Франклин Делано Рузвельт.

Ленд-лиз НЕ создавали для СССР

На момент подписания закона о ленд-лизе в военной помощи в борьбе с режимом Гитлера нуждалась Великобритания, которая тогда фактически осталась один на один против нацизма.

В то же время официальная Москва (вплоть до 22 июня 1941 года) Гитлера врагом не считала: советская армия не менее активно захватывала новые территории в Восточной Европе, “освобождая братские народы”.

Таким образом, пока в США согласовывали военную помощь для Британии, чтобы противостоять нацизму, СССР в этой помощи банально не нуждался.

“Благодарность” Сталина

Официально действие закона о ленд-лизе распространялось на Советский Союз с 1 октября 1941 года. “Вождь народов” Сталин (в откровенно пропагандистских целях) заявил об этом лишь 7 ноября, в очередную годовщину Октябрьской революции.

Тогда эта дата считалась главной в году для СССР: несмотря на крайне критическую ситуацию на фронте, в Москве проходил “праздничный военный парад.

Мы имеем теперь сочувствие и поддержку всех народов Европы… У нас теперь отличные армии и отличный флот… У нас нет серьезной нехватки ни продовольствия, ни вооружения, ни обмундирования… — говорил Сталин.

Уже тогда на Красной площади, кроме советской, виднелась и военная техника союзников.

Из исторических источников известно, что сначала Сталин был заинтересован в том, чтобы весь мир увидел – СССР получил помощь США и Британии. Однако впоследствии по приказу “вождя” колонны английских танков исчезли из материалов видеохроники.

Отметим, что впоследствии Сталин все-таки поблагодарил союзников за ленд-лиз, однако, конечно, произошло это во время неофициальной встречи, а именно — на дне рождении главы британского правительства Уинстона Черчилля в 1943 году.

Тогда Сталин провозглашал тост в честь не только именинника, но и США как мощного военного производителя: текст самой речи сохранился в журнале ежедневных событий во время Тегеранской конференции.

Я хочу сказать вам, что с советской точки зрения сделали Президент и Соединенные Штаты для победы в войне. Самые важные вещи в этой войне – машины. Соединенные Штаты доказали, что могут производить от 8 тыс. до 10 тыс. самолетов ежемесячно. СССР может производить, самое большее, 3 тыс. самолетов ежемесячно. Англия производит 3-3,5 тыс., в основном тяжелые бомбардировщики. Таким образом, Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы проиграли бы эту войну.

Что говорил Черчилль

Кроме США, практически сразу военную помощь СССР начала оказывать и Великобритания, премьер-министром которой во времена Второй мировой войны был сэр Уинстон Черчилль.

Миру известны его многочисленные заявления о преступной природе коммунизма, однако в трудное время Черчилль открыто выступил за помощь Советскому Союзу. Вот что он написал в своих мемуарах:

С первого же момента я делал все, что мог, чтобы предоставить вооружение и различные материалы, и согласился на отправку в Россию из Соединенных Штатов значительной части того, что предназначалось для нас (британцев – Ред.). Каучук был дефицитным и драгоценным, а русские требовали его в как можно большем количестве. Мне даже пришлось взять из наших скудных запасов… Советское правительство считало, что русские оказывают нам огромную услугу, если сражаются в собственной стране за свою собственную жизнь. И чем дольше они воевали, тем в большем долгу нас считали.

Ленд-лиз в цифрах

Схема ленд-лиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда требований. Уничтоженные или утраченные во время боевых действий материалы оплате не подлежали: взамен за уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество нужно было заплатить полностью или частично, на условиях долгосрочного кредита.

Кроме этого, страна-арендатор обязывалась помогать США всей необходимой информацией и ресурсами.

Несколько отдельных фактов о ленд-лизе для СССР:

Легендарные Катюши (бесствольные системы полевой реактивной артиллерии) монтировались на американские грузовики Studebaker.

Не менее знаменитый танк Т-34 (так называемый танк Победы) стал успешной моделью благодаря 85-мм пушке, которую установили лишь после получения специального оборудования от американцев.

США поставили вдвое больше автомобилей, чем произвел СССР за все годы войны.

По меньшей мере половина советских самолетов, задействованных в войне, изготавливались из американского и канадского алюминия.

Главные цифры ленд-лиза в СССР были обнародованы общественным историческим проектом Бессмертный барак. Кроме преступлений Второй мировой, деятели проекта также занимаются исследованием репрессий внутри Советского Союза.

Что говорил Жуков

В отличие от современных пропагандистов РФ, собственноручно поставивших русский народ на самый высокий пьедестал в победе над немецко-нацистскими захватчиками, советский маршал Жуков считал несколько иначе.

Историкам удалось найти отрывки из его разговоров в послевоенное время (речь идет о 1960-х годах – Ред.), где “маршал победы” реально оценивает вклад союзников в свержении Гитлера и завершении Второй мировой.

Говоря о нашей подготовленности к войне с точки зрения хозяйства, экономики, нельзя замалчивать такой фактор, как последующая помощь со стороны союзников. Прежде всего, конечно, со стороны американцев, потому что англичане в этом смысле помогали нам минимально. При анализе всех сторон войны этого нельзя сбрасывать со счетов. Мы были бы в тяжелом положении без американского пороха, мы не могли бы выпускать такое количество боеприпасов, которое нам было нужно. Без американских Studebaker нам не на чем было бы таскать нашу артиллерию. Но они в значительной степени вообще обеспечивали наш фронтовой транспорт. Выпуск специальных сталей, необходимых самых разных нужд войны, был также связан с рядом американских поставок… Мы вступили в войну, еще продолжая быть отсталой в промышленном плане страной против Германии, — рассказывал Жуков.

Прямая речь взята из статьи российского оппозиционного историка Бориса Соколова – соавтора открытого коллективного письма российского Конгресса интеллигенции “Вы будете прокляты!” Поджигателям войны, в котором говорится об исторической ответственности властей РФ за разжигание большой войны с Украиной.

Boris Sokolov. The Role of Lend-Lease in Soviet Military Efforts 1941–1945

После ленд-лиза

Когда война закончилась и программа ленд-лиза была закрыта, встал новый вопрос: как и когда нужно возместить все поставки США? Что известно из открытых источников:

Уцелевшая военная техника частично была возвращена обратно.

Уничтоженную в боях технику союзников СССР возмещать было не нужно.

Случались случаи преднамеренного уничтожения (в послевоенное время) техники, в частности морской, которая подлежала возвращению союзникам.

Незначительную часть Советский Союз успел покрыть еще во время войны (так называемый обратный ленд-лиз).

Вскоре после завершения Второй мировой войны начался новый ее этап, который известен нам под названием “холодная война”. Мир в политическом и идеологическом смысле на несколько десятилетий стал биполярным, поделившись на капиталистические и социалистические страны.

Бывшие союзники — США и СССР — оказались по разные стороны железного занавеса, и это стало основной причиной дальнейших конфликтов, в частности, и по выплате долгов по ленд-лизу.

Общую сумму долга неоднократно пересчитывали, однако общего решения так и не нашли.

Кроме “величественного” исторического наследия СССР, развалившегося в 1991 году, современная Россия переняла и долг по ленд-лизу. О том, что Россия успешно погасила и без того сокращенный Штатами долг, Путин торжественно заявил лишь в 2006 году.