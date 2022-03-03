Выступая 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна выучить слова репарации и контрибуция.

Простыми словами, контрибуция (частично) и репарации – это возмещение ущерба, нанесенного войной.

В преддверии вторжения в Украину Путин неоднократно употреблял слова “денацификация” и “демилитаризация” — это терминология времен завершения Второй мировой войны.

Однако Путину, который так грезит историей того периода, наш президент напомнил о другой терминологии того же времени. Что такое репарации и контрибуции – далее в материале.

Что такое репарации

Репарации — полное или обусловленное частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, преимущественно в денежной форме. Репарации получает государство-победитель от государства, потерпевшего поражение в войне.

В ХХ веке репарации стали неотъемлемой частью Версальской системы международного права, сложившейся в результате Первой мировой войны.

Тогда под давлением государств-победителей проигравшие Германия, Венгрия, Австрия и Болгария не один год расплачивались за четыре года кровопролитной войны.

На другой уровень вымогательства и взимания репараций мировые государства вышли после завершения Второй мировой войны.

Проигравшая Германия должна была выплатить союзникам $23 млрд. Возмещения Западной Германии (под управлением США, Британии и Франции) прекратились в 1950 году.

Репарации Советскому Союзу прекратили только в 1953 году, после смерти Сталина: кроме финансовых репараций систематически вывозилось промышленное оборудование, предметы искусства и роскоши.

Что такое контрибуция

Контрибуция — не столько возмещение, сколько принудительное взыскание средств и/либо имущества либо даже территорий в пользу страны-победителя в войне.

Историки уверяют, что на территории России хорошо известно, что такое контрибуция. Да, после свержения царской власти большевики призвали “пролетариат” брать контрибуции из “буржуазии”.

То есть, принудительное изъятие поместий и хищение чужого имущества во времена Гражданской войны 1917-1922 годов в России называли именно контрибуцией.

В ХХ веке контрибуция запрещена международным правом, от нее отказались еще после завершения Второй мировой войны.