Выступая 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна выучить слова репарации и контрибуция.
Простыми словами, контрибуция (частично) и репарации – это возмещение ущерба, нанесенного войной.
В преддверии вторжения в Украину Путин неоднократно употреблял слова “денацификация” и “демилитаризация” — это терминология времен завершения Второй мировой войны.
Однако Путину, который так грезит историей того периода, наш президент напомнил о другой терминологии того же времени. Что такое репарации и контрибуции – далее в материале.
Что такое репарации
Репарации — полное или обусловленное частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной, преимущественно в денежной форме. Репарации получает государство-победитель от государства, потерпевшего поражение в войне.
В ХХ веке репарации стали неотъемлемой частью Версальской системы международного права, сложившейся в результате Первой мировой войны.
Тогда под давлением государств-победителей проигравшие Германия, Венгрия, Австрия и Болгария не один год расплачивались за четыре года кровопролитной войны.
На другой уровень вымогательства и взимания репараций мировые государства вышли после завершения Второй мировой войны.
Проигравшая Германия должна была выплатить союзникам $23 млрд. Возмещения Западной Германии (под управлением США, Британии и Франции) прекратились в 1950 году.
Репарации Советскому Союзу прекратили только в 1953 году, после смерти Сталина: кроме финансовых репараций систематически вывозилось промышленное оборудование, предметы искусства и роскоши.
Что такое контрибуция
Контрибуция — не столько возмещение, сколько принудительное взыскание средств и/либо имущества либо даже территорий в пользу страны-победителя в войне.
Историки уверяют, что на территории России хорошо известно, что такое контрибуция. Да, после свержения царской власти большевики призвали “пролетариат” брать контрибуции из “буржуазии”.
То есть, принудительное изъятие поместий и хищение чужого имущества во времена Гражданской войны 1917-1922 годов в России называли именно контрибуцией.
В ХХ веке контрибуция запрещена международным правом, от нее отказались еще после завершения Второй мировой войны.