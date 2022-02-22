Басня об “украинском архитекторе” Ленине: что не так со скандальным выступлением Путина

Выступление Владимира Путина 21 февраля, посвященное “суверенитету” так называемых ЛДНР, своей скандальностью превзошло его же статью об Украине и ее истории.

Кроме давно известных и “затертых” до дыр пропагандистских слоганов, российский президент открыто подверг сомнению само существование нашего государства.

Что не так со скандальной речью Путина с претензией на исторический доклад по истории Украины — далее в материале.

“Создание Украины” Ленина

Едва ли не самым громким из заявлений, сделанных российским президентом, стало то, что “современная Украина целиком и полностью была создана большевистской, коммунистической Россией”.

Путин “обвинил” Владимира Ленина в его “чрезмерной щедрости” по отношению к украинцам, поскольку, по его убеждению, создание Украины произошло за счет “отделения исторических территорий России”.

– Так возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным обоснованием назвать “Украина имени Ленина”. Он ее автор и архитектор.

Украинский историк Геннадий Ефименко рассказал Фактам ICTV, что еще до Октябрьского переворота 1917 года, то есть до прихода Владимира Ульянова-Ленина к власти, большевики не то что “не придумали” Украину, а использовали уже давно имеющуюся Украину в борьбе за власть.

Первый универсал УЦР, провозглашенный в июне 1917 года, провозглашал автономию Украины в тогда еще единой России. Напомню, что император Николай II под давлением масс в марте 1917 года отрекся от престола, и легитимная власть находилась в руках Временного правительства. Представители этого правительства совсем не были сторонниками украинской автономии: именно поэтому большевики в поисках ситуативных союзников некоторое время выражали свою поддержку попыткам украинцев определить автономную Украину.

Историк подчеркивает, что в этот недолгий промежуток времени украинские национальные партии и большевики имели общего противника. Однако не стоит забывать, что этот союз носил исключительно ситуативный характер.

Ленин критиковал Временное правительство за то, что оно не хочет признавать автономию Украины. Но после переговоров представители УЦР добились признания Генерального секретариата как краевого органа Временного правительства. Это важно потому, что когда произошел Октябрьский переворот (по всем параметрам – незаконный), наиболее легитимной властью на “развалинах” бывшей Российской империи был именно Генеральный секретариат Центрального Совета.

Владимир Ленин не мог ни подарить, ни создать Украину, потому что никогда ее не имел. Дипломатический момент, который “пропускает” Владимир Путин — это нулевая легитимность власти большевиков на фоне легитимности УНР.

После Октябрьского переворота Генсекретариат Центральной Рады оказался наиболее легитимным государственным органом на территории тогдашней России. В то время еще речь не шла о независимости Украины, но большевики уже тогда признавались только правительством Великороссии, а не всей бывшей Российской империи, то есть именно российских национальных регионов.

Уже весной 1918 года, через несколько месяцев после свержения Временного правительства, в России большевикам удалось договориться о подписании сепаратного (Брестского) мира со странами Четвертного союза во главе с Германией. Но первыми подписала договоры и получила международное признание именно УНР – 9 февраля, однако прежде она отказалась от идеи федеративной России и провозгласила независимость.

В своей скандальной речи Путин упоминает Брестский договор, называя его “унизительным” для России. Объясняет он это тем, что большевики якобы “пошли на уступки украинским националистам” — однако фактическое и юридическое существование Украины в то время Путин почему-то не упоминает.

При обсуждении условий и подписании Брестского мира украинская делегация и большевики были отдельными субъектами международного права. Тогда нас признали и большевики, и сами страны Четвертного союза. Вопрос, существует ли Украина, не поднимался.

Другое дело, что уже одновременно с таким признанием со стороны ленинского Совнаркома там сделали попытку заменить настоящую Украину советской. Поэтому, несмотря на признание делегации УНР, советская Россия пыталась на переговорах показать, что Украина превращается в советскую, а для этого послала туда свои войска. И даже пригласила делегацию советской Украины в Брест. Правда, ее там не признали, а делегаты – Василий Шахрай и Ефим Медведев – вошли в состав делегации советской России.

Между империей и союзом

“Урок истории” от Путина насторожил многих: возникает логичный вопрос, не является ли он призывом к воспроизведению границ так называемых государств-предшественниц современной Российской Федерации.

Несколько лет назад в одной из своих речей, отвечая на вопрос мальчика, а где границы России, Путин заявил, что границы России не заканчиваются. Эта риторика имеет больше общего именно с эпохой империализма, чем с СССР. Напомню, что еще до Первой мировой войны Российская империя стремилась к расширению своих границ. Думаю, Украина для Путина – это всего лишь одна из целей на пути дальнейшей экспансии. Свое существование они понимают так: сокращение и смерть или расширение и жизнь.

Впрочем, не следует забывать, что весь аппарат и методы борьбы современная Россия сохранила советскими.

Следовательно, возникает сложная для понимания ситуация, когда на государственном уровне отмечаются как события, связанные с кровавой деятельностью большевиков, так и чествуется память царской семьи, жизнь которой унесли те же большевики.

Нездоровые “исторические размышления”

Сознательно избегая реальных фактов украинско-российских отношений после 1917 года и ряда важных факторов, влиявших на увеличение и уменьшение территории тогдашней УССР, Владимир Путин навязывает миру и своему избирателю пропагандистские слоганы, которые были актуальны двести лет назад.

Прибегнув к критике большевиков и “священной” в русской истории фигуре Владимира Ленина, российский президент апеллирует к имперским аппетитам современной России.

По мнению историка, профессора Львовского национального университета имени Ивана Франко Константина Кондратюка, Путин “путается” в украинской истории целенаправленно, создавая собственное абсолютно искривленное видение упомянутых событий.

Сейчас у нас 2022 год, и президент России Владимир Путин снова возвращается к риторике времен Российской империи. Можно себе представить лидера мирового государства, который в ХХІ веке руководствуется принципами, действовавшими в ХІХ веке? Он целенаправленно “путается” в украинской истории. И в то же время забывает, что его предшественник Борис Ельцин приезжал в Украину, подписывал договор, признавал установленные границы.

Именно при Ельцине и была утверждена суходольная граница между нами и Россией, а Путин сейчас это все отвергает. Сейчас он ведет себя так, будто кто-то дал ему право нарушать все установленные международным правом нормы. Я не знаю, на что он надеется. Мировым государствам следует опомниться и поставить Путина на место.

Статья Путина об Украине

Напомним, в декабре прошлого года сайт Кремля опубликовал статью, авторство которой якобы принадлежит Владимиру Путину.

“Научная” статья целиком и полностью посвящена “историческому единству” украинцев с россиянами, в которой в очередной раз были озвучены российские пропагандистские нарративы в отношении нашего государства.

Касаясь истории Советского Союза, Путин заявил, что именно в СССР “впервые официально был закреплен статус украинского народа”. Подробный разбор статьи Путина об Украине, больше напоминающей “сказку об одном народе”, читайте в материале Фактов ICTV.