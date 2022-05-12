Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии на фоне роста угроз в регионе.

Джонсон подписал декларацию с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. 11 мая он также отправится в Финляндию, чтобы подписать подобную декларацию безопасности с президентом Саули Ниинистьо.

Соответствующие декларации меняют сотрудничество в области обороны и безопасности между Великобританией и двумя странами. Так, усилится обмен разведывательными данными, ускорятся совместные военные тренировки, обучения и развертывания, а также усилится безопасность во всех трех странах и Северной Европе.

Также будет и новый вид сотрудничества. Например, Великобритания будет работать со Швецией и Финляндией для решения новых геополитических вызовов — киберугроз.

— Мы непреклонны и однозначны в нашей поддержке как Швеции, так и Финляндии, и подписание этих деклараций безопасности является символом вечной уверенности между нашими странами, — заявил Джонсон.

Он добавил, что это не краткосрочный союз, а долгосрочное обязательство укреплять военные связи и глобальную стабильность, а также укреплять оборону Европы для будущих поколений.

Швеция и Финляндия сейчас рассматривают вопрос подачи заявки на вступление в НАТО. Ожидается, что обе страны примут решение в этом месяце.