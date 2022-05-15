Финляндия в воскресенье приняла официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО.

Решение принято на совместном заседании президента и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности.

Решение будет обсуждаться в парламенте в понедельник, а голосование, как ожидается, состоится во вторник. Заявка будет подана в НАТО, по данным СМИ, в среду.

— Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политике обороны приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра, — сказал на пресс-конференции президент Саули Ниинисте.

По его словам, к этому решению Финляндию подтолкнули события в Украине. Он подчеркнул, что заявление Финляндии о членстве не направлено против кого бы то ни было.

— Безопасность — это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность, — сказал президент.

Он отметил, что членство в НАТО поддерживается в обществе страны.

Комментируя реакцию президента России Владимира Путина на заявку Финляндии, Ниинисте сказал, что в субботу разговаривал с ним и реакция Путина на заявление Финляндии была менее жесткой, чем любой русский комментарий с 2016 года.

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12 мая Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением, в котором высказались за приоритетное вступление страны в НАТО.

Членство в НАТО поддержали также парламентские комитеты по обороне и внешней политике. По подсчетам телерадиовещания Yle, за вступление в НАТО выступают около 130 депутатов парламента из 200.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу портала телерадиовещания Yle, 76% финнов хотят видеть Финляндию в НАТО.

Заявка будет рассмотрена Советом НАТО, после чего начнутся переговоры с НАТО и соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне во всех 30 странах Альянса.

Такие крупные страны НАТО как США, Франция, Германия и Великобритания пообещали поддержку Финляндии в течение периода рассмотрения заявки.

Финляндия должна будет обратиться за помощью и уточнить, что им потребуется. Это может быть военная поддержка, обмен разведданными, киберзащита и проведение совместных военных учений.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Финляндию и Швецию примут в Альянс с радостью и обещал провести процедуры приема в кратчайшие сроки.

Расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции увеличит протяженность границ РФ с НАТО на 1,2 тыс. км.

Высокопоставленные дипломаты НАТО встречаются в воскресенье в Берлине, чтобы обсудить предоставление дальнейшей поддержки Украине и шаги Финляндии и Швеции по присоединению к НАТО.

Ожидается, что парламент Финляндии одобрит это решение в ближайшие дни, но это считается формальностью.