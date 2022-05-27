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Угроза ракетных ударов сохраняется: Минобороны о перемещении Искандеров в Беларуси

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Іскандер М

Сохраняется угроза ракетных ударов из Беларуси по территории Украины, поскольку Россия переместила дивизион оперативно-тактических ракет Искандер-М в приграничные с Украиной районы Беларуси.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в пятницу, 27 мая.

По его словам, ранее дивизион оперативно-тактических ракет Искандер-М переместили из района Осиповичей в Могилевской области в приграничные районы Брестской области Беларуси. Следовательно, “угроза ракетных ударов по критическим объектам гражданской и военной инфраструктуры в Украине” сохраняется.

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Мотузяник отметил, что по сообщениям Главного управления разведки Минобороны, на военных полигонах Погоново и Богучара в Воронежской области РФ проводится подготовка до 1,5 тыс. резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов.

— Не исключено, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть привлечен к боевым действиям в Украине, — сказал он.

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Спикер Минобороны подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на территории Украины.

— В частности, крылатыми ракетами воздушного базирования были нанесены удары по объектам в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области, при этом оккупанты привлекали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3, — рассказал Мотузяник.

В четверг, 26 мая, Александр Лукашенко на совещании оборонного ведомства Беларуси заявил о необходимости образования Южного оперативного командования вблизи границы с Украиной.

Фото: Vitaly V. Kuzmin

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