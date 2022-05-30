Польша готова стать официальным гарантом безопасности Украины — Дуда

Май, 30 в 0:13

Польша готова стать гарантом безопасности Украины. Информацию об этом подтвердил президент Польши Анджей Дуда в интервью иностранным СМИ. По его словам, государство обязано это сделать как страна-сосед.

— Владимир Зеленский спрашивал меня, согласен ли я, чтобы Польша была одним из государств-гарантов безопасности Украины. Мы считаем, что, как соседи, мы просто обязаны. Если Украина предложит нам быть гарантом безопасности и мира, когда война завершится, и условия мирного договора будут приняты, то Польша будет участвовать в этом, — считает Анджей Дуда.

Президент Польши выразил уверенность, что его страна вкладывает огромные деньги для усиления возможностей собственной армии. По его мнению, скоро Польша станет настолько мощной в военном плане, что страна-агрессор Россия начнет бояться напасть на государство.

Недавно глава Офиса президента Андрей Ермак анонсировал создание международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины.

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Среди стран-гарантов своей безопасности Украина хочет видеть государства, являющиеся постоянными членами Совета безопасности Организации Объединенных Наций (в частности, Великобританию, Китай, США, Францию), а также Германию, Турцию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль и Индию.