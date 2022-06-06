Совбез ООН сегодня проведет заседание из-за войны в Украине
Сегодня на утро запланировано заседание Совета Безопасности ООН по военной ситуации в Украине.
Об этом сообщается на сайте Совбеза ООН.
Основное внимание на заседании будет уделено сексуальному насилию, связанному с войной, и торговле людьми в контексте войны в Украине.
Запланированы выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамиллы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.
Кроме того, на заседании Совбеза ожидается глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представитель Украины Сергей Кислица.
Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о недопустимости компромиссов с агрессором за счет интересов Украины.
Напомним, что Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину провести с Украиной мирные переговоры в Стамбуле с участием ООН.
Источник: Совбез ООН, Укринформ