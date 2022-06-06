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Совбез ООН сегодня проведет заседание из-за войны в Украине

Марта Бондаренко, редактор ленты
Совбез ООН сегодня проведет заседание из-за войны в Украине
Фото: Pixabay

Сегодня на утро запланировано заседание Совета Безопасности ООН по военной ситуации в Украине.

Об этом сообщается на сайте Совбеза ООН.

Основное внимание на заседании будет уделено сексуальному насилию, связанному с войной, и торговле людьми в контексте войны в Украине.

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Запланированы выступления специального представителя по сексуальному насилию в условиях конфликта Прамиллы Паттен, представителей гражданского общества из Украины и США.

Кроме того, на заседании Совбеза ожидается глава Европейского Совета Шарль Мишель, а также представитель Украины Сергей Кислица.

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о недопустимости компромиссов с агрессором за счет интересов Украины.

Напомним, что Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину провести с Украиной мирные переговоры в Стамбуле с участием ООН.

Источник: Совбез ООН, Укринформ

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