Эрдоган предложил Путину мирные переговоры Украина-РФ-ООН в Стамбуле

Май, 30 в 18:56

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому президенту Владимиру Путину провести с Украиной мирные переговоры в Стамбуле с участием ООН.

Это произошло во время телефонного разговора, сообщили турецкие СМИ со ссылкой на Управление по связям Администрации президента Турции.

Отмечается также, что Турция готова играть роль наблюдателя в случае если стороны договорятся о переговорах с целью “скорейшего восстановления основы мира между Россией и Украиной”.

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На понедельник у Эрдогана также запланирован телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последний раз Эрдоган беседовал с Путиным в конце апреля. Тогда президент Турции заявил, что рассчитывает на продление мирных переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.

28 мая президент Владимир Зеленский объяснил, что переговоры нужно проводить непосредственно с Владимиром Путиным, поскольку РФ – государство, где все другие политические фигуры ничего не решают. По его словам, глава Кремля выстроил такую систему, в которой только он принимает решение.

Источник: Vatan