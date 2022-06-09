Гитлеру пытались сохранить лицо? Дуда раскритиковал Макрона и Шольца за звонки Путину

Июнь, 09 в 10:01

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона, которые звонили главе Кремля Владимиру Путину, несмотря на продолжение агрессивной войны России против Украины.

По данным иностранных изданий, глава Польши заявил, что подобные диалоги обладают эффектом легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине.

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– Поражен всеми разговорами, ведущимися с Путиным. Особенно канцлером Шольцем, президентом Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят. Разве кто-то во время Второй мировой войны так говорил с Адольфом Гитлером? Кто-нибудь говорил, что тот должен сберечь лицо? Что необходимо действовать так, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера? – спрашивает Дуда.

Эти заявления прозвучали на фоне недавних разговоров канцлера Германии и президента Франции с главой Кремля. Иностранные СМИ отмечают, что они разговаривали 80 минут с российским диктатором.

Канцлер Германии Олаф Шольц уверил, что продолжает звонить президенту России для напоминания, что военная агрессия Путина против Украины не будет для него успешной.