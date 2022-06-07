Чтобы быть лидером, нужно вести себя как лидер: Зеленский ответил Макрону на “унижение РФ”

Июнь, 07 в 17:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что “просто не видит предпосылок для прекращения войны”. В интервью Financial Times глава государства заявил, что, хотя “любую войну нужно заканчивать за столом переговоров”, позиция “победы должна быть достигнута на поле боя”.

Он признал, что “восстановление границ, которые мы контролировали до 24 февраля”, можно считать “серьезной временной победой”. Но он настаивал, что это была “война за независимость”.

— Независимость, на мой взгляд, и по мнению большинства наших людей, это возвращение всех наших территорий, восстановление всей нашей территориальной целостности и нерушимого суверенитета Украины. Мы уже потеряли слишком много людей, чтобы просто уступить свою территорию, – сказал Зеленский.

Также Зеленский выступил с критикой в ​​адрес президента Франции Эммануэля Макрона за его недавние заявления, что “мы не собираемся унижать Россию”.

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— Некоторые люди хотят быть лидерами. Для того чтобы быть лидером, нужно не считать себя им, а вести себя как лидер. Как мы можем добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции страны, не прислушиваясь к позиции лидера этой страны? Это очень, очень странно, – сказал он.

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным 28 мая Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали Путина к прямому обмену информацией с Зеленским.

В интервью, опубликованном в субботу, президент Франции сказал, что “мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами”.

— Я не совсем понимаю, что такое “унижение России”… Мы говорим о том, все эти годы — больше восьми лет — они убивают наших людей?.. О каких унижениях мы говорим? Я даже не считаю, что Украину унижают, потому что это слабая позиция. Нас никто не унижает, нас убивают. Поэтому мы в ответ тоже не будем никого унижать — мы будем отвечать тем же инструментом, — сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что Макрон, как лидер переговоров Нормандского формата, существовавших до широкомасштабного вторжения России 24 февраля, “имеет глубокое понимание всех деталей договоренностей, достигнутых с РФ, и несоблюдения Россией этих соглашений”.

Он сказал, что готов к переговорам с Россией, но единственным человеком, способным обсудить прекращение войны, является Путин.

— Любую войну следует заканчивать за столом переговоров. Это именно так было в истории. Я все еще полон решимости, хочу я этого или нет, я готов к прямым переговорам с Путиным, если мы готовы серьезно обсудить прекращение этой войны.

Зеленский также отметил, что российская блокада портов, препятствующая экспорту зерна, “является угрозой глобального масштаба”. По его словам, Россия – единственная сторона этой угрозы.