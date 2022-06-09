Июнь, 09 в 19:10

В четверг, 9 июня, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой заверил Украину в поддержке до победы в полномасштабной войне с РФ, а также до полного восстановления территориальной целостности нашего государства.

Документ внесли в литовский парламент депутаты всех фракций. В то же время из-за конфликта между оппозицией и коалицией по другим вопросам в заседании и голосовании принимали участие только правящие партии. Они поддержали резолюцию 60 голосами “за”.

Документ также содержит призыв к завершению войны только на условиях, приемлемых для Украины.

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– Литовский парламент обязался поддерживать Украину до победы и полного восстановления ее территориальной целостности, призвал прекратить войну только в порядке и на условиях, приемлемых для Украины, которые определены ее легитимной властью и отражают стремления украинцев, — говорится в сообщении на сайте Сейма.

В резолюции Сейм призвал не отменять экономические и политические санкции против России и Беларуси, пока РФ не прекратит войну против Украины и не выведет свои войска, пока не будут привлечены к ответственности виновные в военных преступлениях, нарушении прав человека и гибридной агрессии (в том числе и против стран Евросоюза), а также до согласования выплаты репараций Украине.

Кроме того, авторы резолюции призвали ООН, парламенты и правительства демократических стран мира немедленно возобновить экспорт зерна и другого продовольствия из Украины в развивающиеся страны.

Документ содержит также призыв принять меры по созданию безопасного морского сообщения с украинскими портами на Черном море, в частности в Одессе, в том числе путем предоставления Украине противокорабельного оружия и гарантий безопасности на случай атак с моря. Для безопасности экспортных коридоров предлагается привлечь суда государств, готовых приобщиться к решению этой проблемы.

Кроме того, Сейм призвал страны-члены Евросоюза предоставить Украине реальную перспективу членства и одобрить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите в июне 2022 года. Литовские депутаты отметили, что Украина сможет присоединиться к Евросоюзу, как только будет соответствовать необходимым критериям.

Сейм призвал президента Литвы, правительство и должностных лиц на всех уровнях содействовать реализации этих целей.

Как подчеркнула глава парламентского комитета по иностранным делам Лайма Люция Андрикене, принятая резолюция отражает как позицию Литвы, так и позицию Сейма по всем ключевым вопросам и является “уточнением позиции”.

Следует отметить, что в мае Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

Кроме того, литовские депутаты приняли решение, которым признали масштабную войну в Украине, развязанную РФ, геноцидом украинского народа.

Источник: Сейм Литвы, LRT