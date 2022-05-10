Сегодня, 10 мая, Сейм Литовской Республики принял решение, признавшее масштабную войну в Украине, которую развязала Россия — геноцидом украинского народа.

Об этом сообщила заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк.

Да, сегодня вице-спикер Верховной Рады выступила перед парламентариями Сейма.

Она напомнила выступление главы литовского Сейма Виктории Чмилите-Нильсен в украинском парламенте, которая тогда заявила, что нападение России на Украину произошло потому, что в 2014 году Запад не остановил Российскую Федерацию. Однако Запад должен это сделать сейчас.

— Только после моего выступления в Сеймасе Литвы имела особую честь быть свидетелем принятия исторического решения о признании действий РФ в Украине — геноцидом украинского народа! Решение принято единогласно! – сказала Елена Кондратюк.

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