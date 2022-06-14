Папа Римский считает, что войну в Украине “возможно как-то спровоцировали”

Июнь, 14 в 17:57

Папа Римский Франциск заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину было “возможно как-то спровоцировано”.

Об этом он заявил в интервью иезуитскому журналу La Civiltà Cattolica, проведенному в прошлом месяце и опубликованном во вторник, 14 июня.

Папа Франциск вспомнил разговор накануне войны с одним из глав государств, в котором его предупреждали, что НАТО “лает на ворота России”.

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— Он сказал мне, что его очень волнует, как движется НАТО. Я спросил, почему, а он ответил: Лают у ворот России. И они не понимают, что россияне — имперцы и не позволят никакой иностранной силе приблизиться к ним. Он заключил: Ситуация может привести к войне. Таково было его мнение, — сказал священник.

Понтифик осудил “варварство и жестокость российских войск”, но отказался говорить о “добре и зле” в контексте войны России против Украины.

— Нам нужно отойти от обычного образца Красной Шапочки, потому что Красная Шапочка была хорошей, а волк плохим. Появляется что-то глобальное и элементы очень переплетаются, — сказал Папа, комментируя войну в Украине.

После таких комментариев Папа Римский заявил, что не поддерживает президента России Владимира Путина и выразил восхищение героизмом украинского народа.

— Украина — эксперт в страданиях из-за рабства и войны. Это богатая страна, которая всегда была разрезана по воле тех, кто хотел завладеть ею, чтобы эксплуатировать. Словно сама история сформировала Украину как страну-героя. Этот героизм трогает наши сердца, – сказал он.

Папа также выразил сожаление из-за отмененной встречи с патриархом РПЦ Кириллом в июне, и выразил надежду, что такая встреча состоится в сентябре в Казахстане.

Источник: La Civiltà Cattolica