Июнь, 14 в 19:13

США разрабатывают план вывоза зерна из Украины по железной дороге и хранение его в перевалочных пунктах на границе, в том числе с Польшей.

Об этом Джо Байден заявил во время выступления на Конгрессе производственных профсоюзов Американской федерации труда.

По его словам, на территории Украины сейчас находится тысячи тонн зерна, однако его невозможно вывезти морскими путями, потому что эти суда просто взорвут в Черном море.

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Байден подчеркнул, что зерно будут вывозить по железной дороге, однако украинские пути отличаются от тех, которые есть по всей Европе. Поэтому правильно будет создать временные пункты хранения украинского зерна.

— Мы намерены построить временные силосы для хранения украинского зерна, в том числе и в Польше. Это позволит доставлять зерно к окенау, а далее по всему миру. Но это займет время, — сказал Байден.

Он также заявил, что правительство будет работать над тем, чтобы снизить потребительные цены на продукты и топливо.

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что из-за войны Украина потеряла 25% посевных площадей.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что число людей, страдающих от острого дефицита продовольствия, вырастет с 276 млн в начале 2022 года до 323 млн в течение года.