Из-за войны в Украине 323 млн человек в мире грозит голод — ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что война в Украине продолжает разрушать жизни многих людей по всему миру.
Об этом сообщает пресс-служба ООН.
По ее словам, социальные, экономические и политические последствия войны распространяются по всему региону и по всему миру, и конца этому не видно.
Мишель Бачелет считает, что глобальный продовольственный, топливный и финансовый кризис может ввергнуть миллионы людей в нищету.
— Сейчас 1,2 миллиарда человек живут в странах, которые сильно уязвимы для всех трех аспектов, — отметила Бачелет.
По оценкам Всемирной продовольственной программы, ожидается, что число людей, страдающих от острого дефицита продовольствия, вырастет с 276 млн в начале 2022 года до 323 млн в течение года.
Кроме того, неравенство между странами и внутри них стремительно растет.
Напомним, РФ ворует украинское зерно на временно оккупированных территориях. Только из Луганской области оккупанты вывезли 25 тыс. тонн зерна.
Ранее сообщалось, что грузовое судно Alppila с украинской кукурузой утром 13 июня прибыло в испанский порт Ла-Корунья. Это первая партия украинского зерна, доставленная новым морским маршрутом – через Балтийское море.