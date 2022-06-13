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Из-за войны в Украине 323 млн человек в мире грозит голод — ООН

Марта Бондаренко, редактор ленты
Из-за войны в Украине 323 млн человек в мире грозит голод — ООН
Фото: Pixabay

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что война в Украине продолжает разрушать жизни многих людей по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

По ее словам, социальные, экономические и политические последствия войны распространяются по всему региону и по всему миру, и конца этому не видно.

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Мишель Бачелет считает, что глобальный продовольственный, топливный и финансовый кризис может ввергнуть миллионы людей в нищету.

— Сейчас 1,2 миллиарда человек живут в странах, которые сильно уязвимы для всех трех аспектов, — отметила Бачелет.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, ожидается, что число людей, страдающих от острого дефицита продовольствия, вырастет с 276 млн в начале 2022 года до 323 млн в течение года.

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Кроме того, неравенство между странами и внутри них стремительно растет.

Напомним, РФ ворует украинское зерно на временно оккупированных территориях. Только из Луганской области оккупанты вывезли 25 тыс. тонн зерна.

Ранее сообщалось, что грузовое судно Alppila с украинской кукурузой утром 13 июня прибыло в испанский порт Ла-Корунья. Это первая партия украинского зерна, доставленная новым морским маршрутом – через Балтийское море.

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