Украина потеряла 25% посевных площадей из-за войны
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил на брифинге в Киеве 13 июня, что из-за войны Украина потеряла 25% посевных площадей.
Однако такое уменьшение посевного клина, по его словам, ни в коем случае не угрожает продовольственной безопасности Украины.
– Несмотря на потерю 25% посевных площадей, структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году в целом более чем достаточна для обеспечения потребления, которое, в свою очередь, тоже сократилось из-за массовых перемещений и внешней миграции, – утверждает Высоцкий.
По его словам, главное отличие посевной в этом году, исключая экстремальный характер ее проведения в условиях боевых действий, состоит в изменении аграрных приоритетов у сельхозпроизводителей и частичном уменьшении производства культур на экспорт.
Следовательно, Украина может частично потерять экспортный потенциал.
– Еще к началу войны украинские аграрии успели относительно неплохо подготовиться к проведению посевной – в Украину в феврале уже было завезено около 70% необходимых минудобрений, 60% средств защиты растений и около трети необходимых объемов горючего, – сказал замминистра.
Он уточнил, что действия агрессора нарушили стабильную работу аграрного сектора, а украинские аграрии были вынуждены внести коррективы в свои решения о том, чем и как засевать поля.
– Произошло определенное изменение в структуре посевного клина с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов: блокирование черноморских портов и невозможность выращивания в военное время более ресурсоемких требовательных культур, – пояснил Тарас Высоцкий.
Так, в этом году засеяно почти 200 тыс. га яровой пшеницы, в отличие от прошлогодних 42 тыс. га. Ячменя и овса засеяли более 160 тыс. га, гороха – 130-150 тыс. га, гречихи – около 80 тыс. га, сахарной свеклы – свыше 180 тыс. га.
Замминистра утверждает, что этих объемов вполне достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.
Некоторые изменения, как уточняется, произошли в структуре посевов таких культур, как кукуруза, подсолнечник и соя.
– Посевы сои, этой наиболее неприхотливой к минудобрениям культуры, составили чуть меньше предыдущего года – около 1,25 млн га (в прошлом году было 1,3 млн га). Посевы подсолнечника сохранились на уровне 4,7 млн га. А вот кукурузы посеяно меньше, чем в прошлом году – 4,6 млн га по сравнению с прошлогодними 5,5 млн га. Хотя она и дает больший урожай, но, в отличие от других культур, сложна в логистике, – рассказал Тарас Высоцкий.