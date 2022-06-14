Украина потеряла 25% посевных площадей из-за войны

Июнь, 13 в 22:20

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил на брифинге в Киеве 13 июня, что из-за войны Украина потеряла 25% посевных площадей.

Однако такое уменьшение посевного клина, по его словам, ни в коем случае не угрожает продовольственной безопасности Украины.

– Несмотря на потерю 25% посевных площадей, структура посевов сельскохозяйственных культур в этом году в целом более чем достаточна для обеспечения потребления, которое, в свою очередь, тоже сократилось из-за массовых перемещений и внешней миграции, – утверждает Высоцкий.

По его словам, главное отличие посевной в этом году, исключая экстремальный характер ее проведения в условиях боевых действий, состоит в изменении аграрных приоритетов у сельхозпроизводителей и частичном уменьшении производства культур на экспорт.

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Следовательно, Украина может частично потерять экспортный потенциал.

– Еще к началу войны украинские аграрии успели относительно неплохо подготовиться к проведению посевной – в Украину в феврале уже было завезено около 70% необходимых минудобрений, 60% средств защиты растений и около трети необходимых объемов горючего, – сказал замминистра.

Он уточнил, что действия агрессора нарушили стабильную работу аграрного сектора, а украинские аграрии были вынуждены внести коррективы в свои решения о том, чем и как засевать поля.

– Произошло определенное изменение в структуре посевного клина с точки зрения приоритетности культур. На это повлияло несколько факторов: блокирование черноморских портов и невозможность выращивания в военное время более ресурсоемких требовательных культур, – пояснил Тарас Высоцкий.

Так, в этом году засеяно почти 200 тыс. га яровой пшеницы, в отличие от прошлогодних 42 тыс. га. Ячменя и овса засеяли более 160 тыс. га, гороха – 130-150 тыс. га, гречихи – около 80 тыс. га, сахарной свеклы – свыше 180 тыс. га.

Замминистра утверждает, что этих объемов вполне достаточно не только для внутреннего потребления, но и для экспорта.

Некоторые изменения, как уточняется, произошли в структуре посевов таких культур, как кукуруза, подсолнечник и соя.