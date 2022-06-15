В Германии считают сокращение Россией поставок газа “политическим решением”

Июнь, 15 в 18:57

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что сокращение поставок газа Газпромом по Северному потоку-1 является “политическим решением РФ”, а не технической проблемой, как утверждает российский энергетический гигант.

Во вторник, 14 июня, Газпром заявил, что сокращает суточный поток природного газа через Северный поток-1 на 40%, ссылаясь на задержку возврата отремонтированных компрессорных установок германской компанией Siemens.

На вопрос во время пресс-конференции, считает ли он правдивым объяснение Газпрома, Хабек сказал:

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— У меня создалось впечатление, что произошедшее вчера является политическим решением, а не решением, которое может быть оправдано с технической точки зрения.

Политик добавил, что ремонтные работы на газопроводе, которые оказали бы “соответствующее” влияние на поставки, не должны были проводиться Siemens до осени и в любом случае не повлияют на 40% поставок.

Правительство Германии настаивает на том, что из-за сокращения поставок газа не возникнет дефицита, хотя эксперты предупреждают, что ограниченный поток может повлиять на план страны по заполнению своих резервуаров на зиму.

14 июня Газпром заявил, что поставки газа через Северный поток могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки).