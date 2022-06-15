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Украина подписала контракт на поставку боеприпасов с польской компанией

Юля Захарченко, редактор ленты
Польща Україна
Фото: Depositphotos

Польская оборонная технологическая компания Mesko SA намерена поставлять Украине широкий спектр боеприпасов разного калибра. Представители предприятия уже подписали соответствующий договор с государственной компанией Укрспецэкспортом, входящей в госконцерн Укроборонпром.

По данным Mesko SA, документ подписали в присутствии заместителя министра обороны Украины Дениса Шарапова и президента материнской для Mesko группы Polska Grupa Zbrojeniowa Себастиана Хвалека. Остальные подробности соглашения стороны пока не разглашают.

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Компанию Mesko SA создали в 1924 году как завод по производству боеприпасов. Сейчас она стала одной из ведущих оборонных компаний по созданию боеприпасов и ракет.

По данным компании, Mesko SA – это производитель товаров и комплектующих деталей мирового класса для всех типов боеприпасов и ракет Вооруженных сил Польши. Компанию признали поставщиком вооружения для армии стран-членов НАТО.

Ранее в Укроборонпроме сообщили о другом договоре на покупку бронированных машин для Вооруженных Сил Украины.

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