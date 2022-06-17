Июнь, 17 в 19:10

Казахстан не будет признавать так называемые ЛНР и ДНР. Президент Казахстана Касим-Жомарт Кемелевич Токаев назвал “ЛДНР” квазигосударствами прямо перед российским диктатором Владимиром Путиным.

На Петербургском международном экономическом форуме, ставшем очередным инструментом российской пропаганды, президент Казахстана заявил, что современное международное право — это устав Организации Объединенных Наций. В нем говорится о территориальной целостности и праве на самоопределение. По его мнению, сейчас эти два основных принципа взаимно противоречат друг другу.

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Он считает, что вместо 193 стран-участниц ООН в мире может появиться более 600 государств, если руководствоваться принципами устава ООН о праве наций на самоопределение.

– Конечно, это будет хаос. По этой причине мы не признаем Тайвань, Косово, Южную Осетию, Абхазию. Этот принцип применен относительно квазигосударственных территорий, какими являются Луганск и Донецк, — заявил президент Казахстана.

Следует отметить, что только страна-агрессор Россия признала так называемые ЛНР и ДНР, оправдывая полномасштабную вооруженную агрессию и военные преступления в Украине.