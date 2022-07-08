В Японии стреляли в бывшего премьер-министра
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Утром 8 июля стреляли в бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо.
Вооруженное нападение произошло на улице в префектуре Нара, когда экс-премьер произносил речь.
Приближенные к Абэ Синдзо источники из Либерально-демократической партии заявляют, что бывший глава японского правительства получил огнестрельное ранение в грудь.
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По предварительной информации, стреляли в Абэ Синдзо со спины. Выстрелов было два.
В настоящее время Абэ Синдзо находится в больнице.
Местные издания сообщают о задержании подозреваемого – 41-летнего жителя Нары.
Источник: NHK