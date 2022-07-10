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Правительство Канады анонсировало новые санкции против РФ

Марта Бондаренко, редактор ленты
Канада
Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство страны намерено ввести новые санкции против экономики Российской Федерации.

Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.

По словам Мелани Жоли, новые санкции коснутся нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России.

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Она отметила непоколебимую поддержку Украины.

— Мы будем продолжать нацеливаться на российские хранилища, — отметила министр.

На правительственном сайте Канады говорится, что Мелани Жоли анонсировала новые санкции против российского режима 8 июля на встрече G20 на Бали, Индонезия.

Отмечается, что нефтяной, газовый, химический и промышленный секторы составляют более 50% доходов федерального бюджета России, который она использует для ведения жестокой войны в Украине. Поэтому правительство Канады хочет помочь истощить военный бюджет Путина и еще больше ограничить возможности РФ вести войну.

Новый пакет санкций запретит канадским компаниям участвовать в изготовлении продукции, производимой этими секторами российской экономики.

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Ограничительные меры коснутся наземного и трубопроводного транспорта, а также производства металлов и транспорта, компьютеров, электронного, электрического оборудования и машин.

После оккупации Россией части Украины в 2014 году Канада ввела санкции против более чем 1 600 физических и юридических лиц.

После широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции против более чем 1 150 физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью.

Источник: правительство Канады

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