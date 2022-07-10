Правительство Канады анонсировало новые санкции против РФ
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что правительство страны намерено ввести новые санкции против экономики Российской Федерации.
Об этом она написала в своем аккаунте в Twitter.
По словам Мелани Жоли, новые санкции коснутся нефтяного, газового, химического и промышленного секторов России.
Она отметила непоколебимую поддержку Украины.
— Мы будем продолжать нацеливаться на российские хранилища, — отметила министр.
Aujourd’hui, nous avons annoncé que le Canada a l’intention d’imposer de nouvelles sanctions aux secteurs pétrolier, gazier, chimique et manufacturier de la Russie.
Nous sommes inébranlables dans notre soutien à l’Ukraine. Nous continuerons de cibler les coffres de la Russie.
— Mélanie Joly (@melaniejoly) July 9, 2022
На правительственном сайте Канады говорится, что Мелани Жоли анонсировала новые санкции против российского режима 8 июля на встрече G20 на Бали, Индонезия.
Отмечается, что нефтяной, газовый, химический и промышленный секторы составляют более 50% доходов федерального бюджета России, который она использует для ведения жестокой войны в Украине. Поэтому правительство Канады хочет помочь истощить военный бюджет Путина и еще больше ограничить возможности РФ вести войну.
Новый пакет санкций запретит канадским компаниям участвовать в изготовлении продукции, производимой этими секторами российской экономики.
Ограничительные меры коснутся наземного и трубопроводного транспорта, а также производства металлов и транспорта, компьютеров, электронного, электрического оборудования и машин.
После оккупации Россией части Украины в 2014 году Канада ввела санкции против более чем 1 600 физических и юридических лиц.
После широкомасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции против более чем 1 150 физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью.
Источник: правительство Канады