Юг Европы охватили лесные пожары: тысячи эвакуированных, в Португалии красный уровень
Европу охватили лесные пожары, вызванные аномальной жарой. На данный момент тысячи пожарных борются с огнем в Португалии, Испании и на юго-западе Франции.
Пожары опустошают районы французского региона Жиронда, откуда были вынуждены эвакуироваться более 12 тыс. человек.
Из-за погодных условий и значительной опасности возникновения пожаров власти временно перекрыли доступ к лесной зоне для профессиональной деятельности и отдыха.
У юго-западного побережья Атлантического океана во Франции местная жительница описала лесные пожары как “постапокалиптические”.
— Я никогда раньше не видела такого, — сказала агентству новостей AFP Карин, живущая вблизи Ла-Тест-де-Бюш.
Пожар там и еще один южнее Бордо опустошил почти 10 тыс. гектаров. Около 3 тыс. пожарных тушат огонь.
В Португалии, несмотря на то, что температура в стране немного снизилась, ожидается, что в некоторых местах она все еще будет превышать 40 градусов Цельсия.
Власти сообщили, что в пяти районах объявлено красное состояние тревоги, а более тысячи пожарных тушат 17 лесных пожаров. Очаги пожара в Португалии к северо-востоку от города Порту.
Incendio forestal en Casa de Miravete en la N-5, Provincia de Cáceres. Seguimos! @La_SER @A3Noticias @BomberosCUBP @EPExtremadura pic.twitter.com/l7DTMyUpyI
— Emilio Mateos Ortega (@emiliomoska) July 14, 2022
В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40.
В Португалии и Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, по сообщениям местных властей, уже умерли более 300 человек.
BREAKING : Massive fire in Collado Mediano, Spain #Spain #ColladoMediano #Madrid #Wildfires pic.twitter.com/zj98se8J2J
— Zaid Ahmd (@realzaidzayn) July 13, 2022
Аномальная жара и угроза лесных пожаров распространилась и на другие страны Средиземноморья. В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в Паданской равнине. В Греции спасатели тушат пожары в районе Фериза, примерно в 50 км юго-восточнее Афин, и вблизи Ретимно, на северном побережье Крита. Возле Ретимно эвакуировали семь сел.
На севере Марокко несколько сел пришлось эвакуировать из-за пожаров, охвативших провинции Лараш, Уаззане, Таза и Тетуан. Одно село было полностью разрушено в районе Ксар-эль-Кебир и по меньшей мере один человек погиб во время пожара.