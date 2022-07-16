Юг Европы охватили лесные пожары: тысячи эвакуированных, в Португалии красный уровень

Июль, 16 в 20:15

Европу охватили лесные пожары, вызванные аномальной жарой. На данный момент тысячи пожарных борются с огнем в Португалии, Испании и на юго-западе Франции.

Пожары опустошают районы французского региона Жиронда, откуда были вынуждены эвакуироваться более 12 тыс. человек.

Из-за погодных условий и значительной опасности возникновения пожаров власти временно перекрыли доступ к лесной зоне для профессиональной деятельности и отдыха.

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У юго-западного побережья Атлантического океана во Франции местная жительница описала лесные пожары как “постапокалиптические”.

— Я никогда раньше не видела такого, — сказала агентству новостей AFP Карин, живущая вблизи Ла-Тест-де-Бюш.

Пожар там и еще один южнее Бордо опустошил почти 10 тыс. гектаров. Около 3 тыс. пожарных тушат огонь.

В Португалии, несмотря на то, что температура в стране немного снизилась, ожидается, что в некоторых местах она все еще будет превышать 40 градусов Цельсия.

Власти сообщили, что в пяти районах объявлено красное состояние тревоги, а более тысячи пожарных тушат 17 лесных пожаров. Очаги пожара в Португалии к северо-востоку от города Порту.

В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40.

В Португалии и Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, по сообщениям местных властей, уже умерли более 300 человек.

Аномальная жара и угроза лесных пожаров распространилась и на другие страны Средиземноморья. В Италии правительство объявило чрезвычайное положение в Паданской равнине. В Греции спасатели тушат пожары в районе Фериза, примерно в 50 км юго-восточнее Афин, и вблизи Ретимно, на северном побережье Крита. Возле Ретимно эвакуировали семь сел.

На севере Марокко несколько сел пришлось эвакуировать из-за пожаров, охвативших провинции Лараш, Уаззане, Таза и Тетуан. Одно село было полностью разрушено в районе Ксар-эль-Кебир и по меньшей мере один человек погиб во время пожара.