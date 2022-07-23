Июль, 23 в 18:40

Администрация президента США Джо Байдена пока что воздерживается от утверждения запроса Украины на боевые беспилотники большого радиуса действия.

Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

По данным журналистов, решение Вашингтона отложить предоставление Украине боевых дронов обусловлено опасениями, что американские передовые технологии могут попасть в руки России.

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По словам официальных лиц США, которые общались с изданием анонимно, более двух месяцев тому назад Киев запросил четыре беспилотника MQ-1C Gray Eagle. Однако в Белом доме не одобрили этот запрос, ссылаясь на ряд опасений: начиная от возможной потери передовых технологий на поле боя и заканчивая необходимостью обучать украинских военных работе с дронами.

Представитель Пентагона, капитан ВМС США Майк Кафка не стал комментировать изданию эту информацию, отметив, что это “внутренние обсуждения” ведомства. В то же время, он заверил, что американское Министерство обороны тесно сотрудничает с Киевом, “чтобы восполнить критические потребности, необходимые Украине на поле боя”.

Боевые дроны MQ-1C Gray Eagle разработаны американской компанией General Atomics Aeronautical Systems для армии Соединенных Штатов. Размах крыльев беспилотника составляет около 18 м, а дальность полета – более 320 км. Дрон способен переносить до четырех ракет Hellfire.

Как отметила в комментарии WSJ научный сотрудник американского аналитического центра Институт по изучению войны Дженнифер Кафарелла, получение беспилотников большого радиуса действия значительно расширило бы возможности Вооруженных сил Украины.

– Получение этих беспилотников значительно расширило бы разведывательные возможности Украины, а также возможности нанесения высокоточных ударов. Это позволило бы Украине осуществлять наблюдение и наносить удары по российским целям на гораздо большем расстоянии, — заявила она.

Пока что США предоставили нашему государству сотни небольших тактических беспилотников как для разведки, так и для атаки: в частности, дроны-камикадзе Phoenix Ghost, RQ-20 Puma и ударные беспилотные авиационные комплексы Switchblade. Однако дроны MQ-1C Gray Eagle предоставили бы принципиально новые возможности для украинцев.

Представитель General Atomics Марк Бринкли сообщил, что компания предложила Вашингтону взять на себя все расходы, связанные с обучением украинских военных. Речь идет о пятинедельной программе обучения, которое происходило бы в течение 12 часов в день, семь дней в неделю. Программа включала бы тренажер и обучение полетам в реальном времени. Украинские операторы научились бы работе с датчиками, авионикой, а также техническому обслуживанию MQ-1C Gray Eagle.

– Я думаю, что есть некоторые теоретические дебаты, замедляющие прогресс. Но надеюсь, что их можно решить. Я не думаю, что мы должны позволять гипотетическому беспокойству перевешивать реальные жизни, — заявил Бринкли.

Как известно, с начала полномасштабной войны Киев просил о скорой доставке большего количества оружия, тогда как Вашингтон часто сомневался относительно предоставления тех или иных образцов вооружения. В США аргументировали это опасениями, что такой шаг может привести к эскалации вооруженного конфликта или потребовать широкой подготовки военных ВСУ.

Такие опасения, в частности, высказывались по поводу предоставления Украине артиллерийских ракетных комплексов HIMARS. В Вашингтоне считали, что эти системы позволят ВСУ наносить удары по территории России. В конце концов, в мае Белый дом согласился предоставить HIMARS в обмен на заверения, что Киев не будет использовать их против целей на территории РФ.

Накануне США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на общую сумму $270 млн. Он включает: 4 HIMARS и боеприпасы к ним, 36 тыс. снарядов к артиллерии, противотанковое вооружение, до 580 дронов Phoenix Ghost.