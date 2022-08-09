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В Копенгагене состоится расширенный формат встречи Рамштайн – Минобороны Германии

Юля Захарченко, редактор ленты
В Копенгагене состоится расширенный формат встречи Рамштайн – Минобороны Германии
Фото: Pixabay

На территории Копенгагена 11 августа состоится встреча на уровне министров обороны ряда стран, которая будет немного отличаться от привычного формата Рамштайн по военной помощи Украине.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Германии Арно Колац. По его словам, встреча в Копенгагене будет другой, чем привычный формат Рамштайна, где обсуждали краткосрочные поставки необходимого вооружения Украине.

Колац отметил, что в Копенгагене планируют обсудить вопросы долгосрочного финансирования, обучение украинских военных и другие вопросы. В Германии хотят увеличить вклад, который будет больше, чем предполагает формат Рамштайн, добавил он.

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Представитель МО ФРГ напомнил, что Германия является одной из трех стран, поставляющих Украине установки запуска ракет. По словам Колаца, Германия предоставляет Украине радиолокационные станции контрбатарейной борьбы Cobra для борьбы с российской артиллерией, дронов и других видов техники.

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Источник: Укринформ
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