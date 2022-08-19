Эстония предложит ввести восьмой пакет санкций против России
Эстония официально предложит Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций против России.
Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.
Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также под ограничения попали дополнительные физические лица и организации. Также Таллин хочет, чтобы санкции распространились на поездки граждан России в Европу.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Таллин будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала Эстония.
— Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан, — подчеркнул он.
С начала широкомасштабной войны России против Украины Эстония и ЕС ввели разные санкции против России.
На данный момент введено семь пакетов санкций, цель которых – полностью парализовать российскую экономику и сделать невозможным финансирование войны, которую начала Москва.
Недавно Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония планирует не пускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского Союза.
Источник: ERR