Эстония предложит ввести восьмой пакет санкций против России

Август, 19 в 16:29

Эстония официально предложит Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщает портал ERR со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Эстонии.

Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также под ограничения попали дополнительные физические лица и организации. Также Таллин хочет, чтобы санкции распространились на поездки граждан России в Европу.

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Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отметил, что Таллин будет добиваться политического консенсуса во всем шенгенском визовом пространстве, чтобы ввести дополнительные санкции против российских граждан, как это 18 августа сделала Эстония.

— Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу и совместно работать над закрытием шенгенской визовой зоны для российских граждан, — подчеркнул он.

С начала широкомасштабной войны России против Украины Эстония и ЕС ввели разные санкции против России.

На данный момент введено семь пакетов санкций, цель которых – полностью парализовать российскую экономику и сделать невозможным финансирование войны, которую начала Москва.

Недавно Урмас Рейнсалу сообщил, что Эстония планирует не пускать в страну россиян с визами, выданными в других странах Европейского Союза.

Источник: ERR