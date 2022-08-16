Пока не изменят философию: Зеленский призвал Запад закрыть границы для россиян

Август, 16 в 18:55

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Запада есть возможность предупредить проведение “референдума” Россией на оккупированных территориях, в частности в Херсоне. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

— Страны могут делать то же, потому что это нарушение границ. То есть, точно могут ввести ограничительные санкции. К примеру, запрет на въезд всех граждан РФ в страны Евросоюза. Хорошие санкции. Я считаю, что они (санкции, — Ред.) очень добрые и мирные, — сказал президент.

Он подчеркнул, что в таких санкциях нет ничего плохо — они не отбирают чужое имущество или жизнь.

— Я с самого начала говорил, что считаю, что самые важные санкции – это закрыть границы, потому что они забирают чужую территорию. Пусть живут в своем мире, пока не изменят своей философии. Потому страны закрывают границы и накладывают эмбарго на энергетические ресурсы, — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент отметил, что в настоящее время санкции слабы, ведь это не полное эмбарго на поставку энергоресурсов, а границы не закрыты.

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— Какими бы ни были граждане России — те, кто поддерживает и не поддерживает — их дети учатся за границей, в школах, университетах и ​​т.д. Пусть уезжают в Россию. Ничего ужасного в этом нет. Не навсегда, но они только тогда поймут. Россияне говорят: О, мы не имеем к этому отношения, и все люди не могут нести ответственность. Они избрали этих людей (власть, – Ред.) и теперь с ними не воюют, не спорят. Россияне, публично выступающие против войны, – это единичные случаи, и эти люди сидят в тюрьмах. Но пусть все едут в Россию. Вы хотите этой изоляции, не правда ли? Вы говорите всему миру, что он будет жить по вашим правилам. Ладно, тогда езжайте туда и живите там, – подчеркнул он.

По мнению Зеленского, только так можно повлиять на Путина, потому что у хозяина Кремля нет другого страха, кроме страха за свою жизнь. Президент добавил, что жизнь Путина зависит от того, угрожают ему внутри России или нет. Поэтому когда население России будет оказывать давление на его решение, тогда будут результаты. И тогда, по мнению Зеленского, окончится война.

Зеленский добавил, что нужно закрыть границы с Россией на год, и тогда все увидят результат.