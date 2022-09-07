США разрабатывают план поддержки украинской армии, в том числе после завершения войны — CNN

Сентябрь, 07 в 17:32

Пентагон готовит детальный анализ и разрабатывает план, как поддерживать украинскую армию в средней и долгосрочной перспективе, в частности, после окончания войны с Россией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на троих чиновников обороны.

Отмечается, что эту миссию возглавляет глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Они будут опираться на миллиарды долларов военной помощи, которую США предоставили Украине после полномасштабного вторжения России в феврале. На данный момент процесс находится на ранней стадии.

Сейчас смотрят

Высокопоставленный чиновник обороны сказал, что он смотрит на “будущее украинских сил”, чтобы ответить на ключевые вопросы о том, что имеет смысл? и что мы хотим, чтобы Украина имела в среднесрочной и долгосрочной перспективе с точки зрения военной поддержки.

Кроме нынешней войны, которая, как прогнозирует США, не закончится в краткосрочной перспективе, в Вашингтоне смотрят, по крайней мере, на следующие пять лет после окончания войны.

Анализ проводится совместно с украинцами, и, если его одобрит президент США Джо Байден, он может привести к годам будущих продаж оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки США. Он будет представлен Киеву как оценка, но будет содержать четкую карту развития армии.

— Ожидается, что анализ будет готов в следующем месяце или два, — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Он подчеркнул, что точка зрения Украины будет центральной в нем: Какая у них стратегия, чего они хотят?

Первоначальные усилия могут привести к рекомендациям по оружию и подготовке в зависимости от военной стратегии, которую одобрит Украина. В итоге это может продолжить сотрудничество США и их союзников в Украине на годы вперед из-за долгосрочных контрактов на вооружение, которые могут быть одобрены до конца первого срока Байдена.